Schuttevaer Premium Garnalenvangst moet nog op gang komen Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 17 augustus 2021, 07:00

Het is niet erg dik met de garnalenvangsten. Bovendien zit de groei er ook nog niet in. Dat is wat de meeste garnalenvissers de laatste weken ervaren. Ze verwachten pas in september dat er een goede visserij loskomt.