Kiel gelegd voor eerste Duitse zeeschip op methanol

BERNE 15 juni 2021, 15:22

Op de Fassmer Werft in Berne is de kiel gelegd voor het eerste door methanol aangedreven Duitse zeeschip. Het gaat om het onderzoeksschip Uthörn II voor het Alfred Wagener Instituut dat onderzoek doet in poolgebieden en de Noordzee.