Eerste vaatje Hollandse Nieuwe voor vaccinatiemedewerkers GGD

DEN HAAG 15 juni 2021, 17:40

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe is aangeboden aan de voorzitter van GGD GHOR Nederland, André Rouvoet. Vaccinatiemedewerkers kregen als eerste de haring aangeboden. Bij de vaccinatielocatie Haaglanden luidde het Nederlands Visbureau met de actie de start van het nieuwe haringseizoen in. Vanaf woensdag 16 juni is de Hollandse Nieuwe in het hele land verkrijgbaar.