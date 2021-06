Nelleke Schouwenaar doopt Scot Isles

Lees altijd met veel plezier, dat men in Nederland complete Schepen bouwt.

Er wordt veel innovatie ingestopt, vraag mij af of de Nederlandse Regering hier achter staat, en zo ja waarom men dan i het Buitenland cascos laat bouwen voor de Marine en hier afbouwt, terwijl men in Nederland prima in staat is deze opdrachten binnen te halen.

Of zouden sommige werven een streepje voor hebben?

Helaas is vandaag het doek gevallen voor Centraalstaal, hopende dat de noordelijke Scheepsbouw desnoods met regeringssteun, de handdoek kunnen en willen oppakken om Centraalstaal nieuw leven in te blazen.