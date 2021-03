Schuttevaer Premium Blusboten uit Tiel en Dordrecht naar grote brand in Den Bosch Facebook

Twitter

Email DEN BOSCH 10 maart 2021, 12:24

De BCTN-terminal in Den Bosch is getroffen door een grote brand bij schrootverwerkingsbedrijf AVI in Den Bosch. Op het terrein van het bedrijf naast de BCTN-terminal ontstond dinsdagmorgen vroeg een brand die moeilijk te blussen bleek. Sinds woensdagochtend is de brand onder controle, maar de scheepvaart aan de westkant van ‘s-Hertogenbosch is nog gestremd.