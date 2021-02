Schuttevaer Premium Contargo verlengt Zijderoute naar Frankrijk met binnenvaart Facebook

VALENCIENNE 18 februari 2021, 10:31

Transporteur en terminalexploitant Contargo heeft onlangs een naar eigen zeggen succesvolle proef gedaan met het verlengen van de Zijderoute van Duisburg tot het Franse Valenciennes. Een 110 meter schip verzamelde op enkele Contargo terminals in Duisburg in totaal 42 40-voets containers die twee weken eerder in China op de trein waren gegaan. Nog eens 60 uur later werden ze gelost in Bruay-sur-l’Escaut waar Contargo enkele terminals exploiteert.