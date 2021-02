Schuttevaer Premium Gevangenisstraf voor aanvaring cruiseschip MSC Opera Venetië Facebook

De kapitein en een aantal officieren van het cruiseschip MSC Opera zijn dor de rechtbank in Venetië veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 maanden tot 10 dagen. Ze kregen de straf opgelegd voor hun aandeel in de aanvaring met het bij De Hoop in Foxhol gebouwde en onder Nederlandse vlag varende riviercruiseschip River Countess nabij de cruiseterminal op 2 juni 2019.