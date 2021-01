Schuttevaer Premium Crazy captain trotseert Atlantic Facebook

HARLINGEN 15 januari 2021, 20:00

Sleepbootkapitein Tjalling van der Zee is een weekje thuis. Volgende week vertrekt hij naar Ivoorkust. Daar gaat hij als surveyor een sleep zeeklaar maken. En dat, terwijl hij nog maar nauwelijks bijgekomen is van zijn vorige reis, van Dubai naar het Canadese Quebec. Bijna drie maanden was hij onderweg met drie werkboten, een ponton en een een kustsleepboot. Op de grens van herfst en winter stak hij samen met zijn bemanning de Atlantische Oceaan over. Een zware tocht, maar de 9217 zeemijlen waren ‘waanzinnig mooi’. In Canada noemen insiders hem nu ‘the fearless Dutch captain’. Sommigen voegen daar ‘crazy’ aan toe.