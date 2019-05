Schuttevaer Premium Schelpenvisser krijgt zware boete niet van tafel Facebook

Visserijbedrijf De Rousant uit Lauwerzijl is terecht beboet door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het opvissen van meer schelpen dan toegestaan. De Raad van State heeft dat beslist in een rechtszaak die door bedrijfseigenaar Matthijs van der Ploeg was aangespannen.