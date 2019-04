Schuttevaer Premium Opinie: Urk waant zich machtiger dan Europa Facebook

Twitter

Email IJmuiden 29 april 2019, 16:00

Ondanks de overweldigende meerderheid waarmee vorige week dinsdag in het Europees Parlement voor het pulsverbod is gestemd, is minister Schouten niet van plan het genomen besluit ten uitvoer te brengen.