Schuttevaer Premium Franse vissersboot zinkt na brand, opvarenden gered Facebook

Twitter

Email BOULOGNE SUR MER 27 april 2019, 11:40

Het Franse vissersschip Saint Jean Pierre is maandag 22 april gezonken in Het Kanaal nadat er brand was uitgebroken. Het kustwachtcentrum CROSS bij Calais kreeg rond 22.30 uur een melding dat het schip in brand stond in het Britse deel van het verkeerscheidingsstelsel op 26 mijl van Boulogne.