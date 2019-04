Schuttevaer Premium Met kammen achter tong aan Facebook

Scheveningen 19 april 2019, 13:00

De Nederlandse kustvissers hebben nooit een pulstuig toegepast, maar proberen op andere manieren dan de traditionele wekkerkettingen de tong het net in te jagen. Voor wie afwisselend op garnalen en platvis vist, is het voorjaar hét moment om te profiteren van de tongtrek. Sommige vissers doen dat met kammen in het boomkornet.