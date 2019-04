Circa 60 Nederlandse vissers en hun supporters demonstreren op dit moment, dinsdagochtend 16 april, voor het Europees Parlement in Straatsburg in een ultieme poging de pulstechniek voor de kottervisserij te behouden.

Er is een vrachtwagen beladen met een pulstuig meegekomen om de parlementariërs te laten zien waarover ze later vandaag stemmen. Op initiatief van EU-parlementariër Peter van Dalen (CU) stemt het parlement dinsdagmiddag namelijk in een extra stemming over een voorstel de milieuvriendelijke pulstechniek alsnog volledig te legaliseren. De kans dat dit voorstel een meerderheid krijgt is volgens ingewijden klein. Van Dalen zegt echter dat hij de vissers recht in de ogen wil kunnen blijven kijken. ‘Duidelijk moet zijn dat ik er écht alles aan heb gedaan.’ Op de vraag of dit geen achterhoedegevecht is, zegt hij: ‘Er zijn veldslagen gewonnen dankzij achterhoedegevechten.’ ( PN