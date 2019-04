Schuttevaer Premium Nederlandse mosselkweek in handen van handelaren Facebook

Bruinisse 5 april 2019, 13:00

Schaalvergroting is momenteel de trend in de mosselsector. Het aantal zelfstandige mosselvissers neemt volgens voorzitter Kees Otte van Vissersbelang steeds verder af. Het deel van de Nederlandse kweek dat in eigendom of gelieerd is aan handelaren is intussen toegenomen tot 40%. ‘Uiteindelijk zal dit leiden tot een nieuw evenwicht in de sector.’