Voetbalbondscoach en gelegenheidsveilingmeester Ronald Koeman heeft 28 maart op de visafslag van het Zeeuwse Colijnsplaat de eerste Oosterscheldekreeft van dit seizoen geveild voor een recordbedrag van 50.000 euro.

1 / 1 Ronald Koeman (rechts) en prof. dr Casper van Eijck (midden), als specialist verbonden aan het Erasmus MC en het gezicht van de campagne 'Support Casper', met de Oosterscheldekreeft van 50.000 euro. (Foto United Fish Auctions) Ronald Koeman (rechts) en prof. dr Casper van Eijck (midden), als specialist verbonden aan het Erasmus MC en het gezicht van de campagne 'Support Casper', met de Oosterscheldekreeft van 50.000 euro. (Foto United Fish Auctions)

De kopers van de 2 kilo wegende kreeft zijn W&A Fish en Delta Mossel uit Yerseke. De opbrengst gaat dit jaar naar Support Casper , dat geld inzamelt voor behandelmethoden voor alvleesklierkanker. Koeman is ambassadeur van Support Casper.





Het Zeeuwse kreeftenseizoen duurt nog tot 15 juli. Vorig jaar was de eerste Oosterscheldekreeft goed voor 41.000 euro. Voor de veiling ontving Ronald Koeman de eerste Oosterscheldekreeft uit handen van sportpresentator Kees Jansma. Jansma ving de eerste kreeft als eregast van de ‘ Kring van de Oosterscheldekreeft ’.





Goed seizoen verwacht

De bijna 40 kreeftenvissers begonnen donderdag aan hun seizoen dat 15 weken duurt. Op de Oosterschelde en de Grevelingen wordt op de Zeeuwse kreeft gevist. ‘De watertemperatuur is al behoorlijk goed, boven de 8 graden. De kreeft is al aan de wandel en op zoek naar voedsel’, aldus visser Dominic Haaij uit Bruinisse. ‘Onze kubben en korven zijn uitgezet en wij hebben er vertrouwen in dat het een goed seizoen gaat worden.’

De vraag naar de hoog aangeprezen Oosterscheldekreeft is groot. Volgens Johan van Nieuwenhuijzen, directeur van United Fish Auctions , waar de visafslag van Colijnsplaat onder valt, gaat het goed met de afzet. ‘Er komen steeds meer horecazaken in Nederland en België bij en dat merken wij ook bij de afzet van de kreeft.’ (ANP)