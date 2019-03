Schuttevaer Premium Voormalige UK-183 Lubbetje deels uitgebrand (video) Facebook

Twitter

Email PORT ELIZABETH (ZA) 19 maart 2019, 09:44

In de haven van het Zuidafrikaanse Port Elisabeth is zondagmorgen 17 maart brand uitgebroken op de 39 meter lange Lubbetje, de voormalige UK-183. De plaatselijke krant The Herald meldt dat de brand uitbrak in de kombuis van het 37 jaar oude schip.