Schuttevaer Premium Met spoed op zoek naar alternatieve vistechnieken Facebook

Twitter

Email Scheveningen 7 maart 2019, 08:00

De kottersector is naarstig op zoek naar alternatieve vangsttechnieken om met name tong duurzaam te blijven vangen nu de pulsvisserij waarschijnlijk aan een vroegtijdig einde komt. Rederij Jaczon doet al proeven met waterstralen in plaats van elektrische pulsen. De eerste resultaten zijn bemoedigend.