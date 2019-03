Schuttevaer Premium Urker vissers in mineur: Visserijdagen geschrapt Facebook

Twitter

Email URK 5 maart 2019, 14:01

De Urker Visserijdagen 2019 zijn geschrapt. ‘Het draagvlak is er gewoon niet’, zegt stichtingsvoorzitter Klaas-Jelle Koffeman. De visserijsector op Urk is te zeer in mineur vanwege de komende Brexit en het recente Europese verbod op pulsvissen. De Visserijdagen worden al tientallen jaren om de twee jaar georganiseerd en trekken vele tienduizenden toeristen.