Schuttevaer Premium

Twitter

IJMUIDEN [update] 4 maart 2019, 21:00

De Duitse viskotter NG-1 Jurie van den Berg van gebroeders Van den Berg uit Urk is in de nacht van dinsdag op woensdag 27 februari op de Noordzee in aanvaring gekomen met het containerschip Lantau Arrow. De kotter liep daarbij flinke schade op en moest de visreis afbreken. Het containerschip kon haar weg vervolgen. Bij de aanvaring raakte niemand gewond, het verloren vistuig werd vrijdag uit zee gered.