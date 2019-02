Schuttevaer Premium Aanvaring viskotter NG-1 met containerschip Facebook

Twitter

Email IJMUIDEN 27 februari 2019, 22:20

De Duitse vlagkotter NG-1 Jurie van den Berg van visserijbedrijf Van den Berg uit Urk is in de nacht van dinsdag op woensdag 27 februari op de Noordzee in aanvaring gekomen met een onbekend containerschip.