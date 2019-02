Schuttevaer Premium Opinie: ‘Puls zomaar van tafel geveegd’ Facebook

Stellendam 21 februari 2019, 14:00

Wat een week het kan niemand ontgaan zijn dat er een verbod op pulsvisserij is afgekondigd. Er moet nog over worden gestemd, maar in de tekst waar ja of nee op gestemd kan worden, staat een algeheel pulsverbod per 2021. De media staan vol van berichten over pulsvisserij. veel regionale kranten berichten over de zorgen bij vissers, de teleurstelling, het feit dat wetenschap terzijde is geschoven.