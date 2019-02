Schuttevaer Premium Stoppen met puls kost visserij 8,7 miljoen euro per jaar Facebook

WAGENINGEN 8 februari 2019, 10:00

Een totaal pulsverbod gaat per kotter 100-120 duizend euro arbeidsopbrengst kosten en voor de hele Nederlandse vloot 8,7 miljoen euro per jaar. Dat heeft Wageningen Economic Research (WUR) berekend voor het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV). Het terugschakelen van puls naar boomkor resulteert bovendien in een aanzienlijke stijging van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Daarnaast heeft het gevolgen voor de tong- en scholvangst.