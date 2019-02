Schuttevaer Premium Visverbod dreigt bij Haringvlietsluizen Facebook

Vissers worden straks mogelijk beperkt in hun vangstmogelijkheden nu de Haringvlietsluizen sinds kort op een kier staan. In een motie wordt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzocht maatregelen te nemen om ongestoorde vismigratie van en naar het Haringvliet mogelijk te maken. Het wachten is nog op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek die dit voorjaar worden verwacht.