URK 31 januari 2019, 09:30

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de waterpolitie Lelystad een beroepsvisser uit Urk betrapt op visstroperij.

De IJsselmeervisser is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht de eigenaar te zijn van illegale netten die regelmatig werden uitgezet in het IJsselmeer. Het strafrechtelijk onderzoek naar de visser staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

De opsporingsambtenaren hebben de visser opgewacht in de haven van Urk. Daar bleek dat hij vis bij zich had die vermoedelijk afkomstig is uit netten die zonder de verplichte merken en jonen waren uitgezet in het IJsselmeer. De visser wordt ervan verdacht dat hij de netten regelmatig meerdere dagen (in het weekend) in het water heeft laten staan.

Het vissen met staande netten of fuiken zonder de verplichte vismerken of jonen wordt gezien als illegale visserij omdat niet te controleren is of degene die de netten heeft uitgezet daar de benodigde toestemming voor heeft. Het vissen zonder vergunning of het niet voldoen aan de voorwaarden hiervan wordt gezien als een economisch misdrijf, met een maximale straf van zes jaar gevangenis. ( BP