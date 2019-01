Schuttevaer Premium Grote investeringsgolf vernieuwt visserij Facebook

In de visserij is een grote investeringsgolf gaande. Bijna wekelijks worden meldingen gedaan van nieuwe bouwopdrachten. De gunstige resultaten in de visserij van de afgelopen jaren zijn daar mede debet aan. Ook financiers zien weer perspectief om te investeren in een (innovatieve) visserij.

1 / 1 De nieuwe LO-934927 Marie-Lou ligt bij Padmos klaar voor de overdracht aan Franse eigenaren. (Foto Bram Pronk) De nieuwe LO-934927 Marie-Lou ligt bij Padmos klaar voor de overdracht aan Franse eigenaren. (Foto Bram Pronk)

Meer dan 20 nieuwe en innovatieve kotters

Futuristisch ontwerp slaat goed aan

De nieuwbouwhausse volgt op een langjarige periode waarin geen of nauwelijks nieuwe vissersschepen in de vaart kwamen. Vissers zien nu hun kans schoon om hun oude schepen te vervangen door nieuwe innovatieve kotters. Nederlandse scheepswerven profiteren van de nieuwbouwhausse. De orderportefeuille is meer dan goed gevuld. Uit binnen- en buitenland stromen de orders binnen.

De nieuwe schepen worden uitgerust met zuinige dieselmotoren of hybride aandrijflijnen, waarmee tot 60% aan gasolieverbruik en CO2-uitstoot kan worden bespaard. Schepen bovendien met nieuwe, veelal futuristische vormgeving. Het jaar 2015 lijkt hiervoor het omslagpunt te zijn geweest, toen in het kader van Masterplan Duurzame Visserij (MDV) de eerste groene kotter in de vaart kwam, de MDV-1 Immanuel.





Omslagpunt

De 30,15 meter lange MDV-1 Immanuel gold bij oplevering als voorbeeld voor de beoogde transitie in de visserij. Machinefabriek Padmos in Stellendam en Hoekman Shipbuilding in Urk waren de bouwers van dit revolutionaire schip dat in 2016 de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar won. De MDV-1 wordt dieselelektrisch aangedreven. Dit levert een brandstofbesparing op van 60% ten opzichte van vergelijkbare schepen en zelfs 80% in vergelijking met de traditionele boomkorkotter met de wekkerkettingen. Het verbruik van gasolie per kilo gevangen vis daalde van 4,5 liter naar 0,5 liter. De werkomstandigheden aan boord werden sterk verbeterd. De ononderbroken koelketen zorgt voor een optimale kwaliteit van de verse vis. Een uitstekend verdienmodel, een succesformule naar wat al gauw bleek. De goede (financiële) resultaten die de eigenaren met de MDV-1 behaalden deden Hendrik Romkes en compagnon Hendrik Kramer uit Urk besluiten een nieuwe bouworder te plaatsen bij Padmos/Hoekman voor een MDV-2. Dit schip komt in het najaar van 2019 in de vaart en worden afgebouwd op Urk.

Van hetzelfde type is de nieuwe UK-225 van de Urker familie Van Slooten. Beide schepen zijn identiek en een doorontwikkeling van de MDV-1. De UK-225 komt deze zomer in bedrijf en zal net als de MDV-2 als twinrigger worden ingezet in de scholvisserij op de Noordzee.





Vervanging

Op stapel staan ook de UK-124 Luut Senior en de GY-127 Hendrika Jacoba, waarvoor Machinefabriek Padmos de bouwopdrachten ontving van respectievelijk rederij L. de Boer & Zonen uit Urk en Klaas van den Berg en zoon Klaas Jan uit Urk. Ook dit tweetal is identiek. Ze worden 24,95 meter lang en 8,50 meter en komen in 2020 in de vaart. Deze kotters worden uitgerust met een dieselmotor en zijn vooral ontwikkeld voor de flyshootvisserij in Het Kanaal.

En bij deze nieuwbouwopdrachten zal het niet blijven. Rederij L. de Boer & Zonen heeft momenteel de flyshooters UK-224 Tunis van Luut uit 1997 en de UK-112 Wilhelmina uit 2006 in bedrijf, naast de Franse bordenvisser BL 788028 Saint Nicolas uit 1992. Dit drietal staat te koop en zal worden vervangen door nieuwbouw.





Succesformule

Machinefabriek Padmos bouwde voort op het succes van de MDV-1. Van Franse rederijen heeft het in de afgelopen paar jaar zeven bouwopdrachten verkregen. Vier kotters van 19 tot 21 meter zijn inmiddels opgeleverd. Ze kosten zo’n 4,5 miljoen euro per stuk. De BL-934193 Mercator vertrok in de eerste week van januari naar het Franse Boulogne. De iets grotere De LO-934927 Marie-Lou vertrekt binnenkort naar de eigenaren in Lorient en twee casco’s liggen voor afbouw aan de kade in Stellendam. Die zullen nog voor de zomer in de vaart komen.

Ook dit zijn innovatieve schepen met dieselelektrische voortstuwing, geënt op de grotere broer MDV-1.

Dit type schip slaat inmiddels ook in Nederland steeds meer aan en levert een gestage orderstroom op. Ook bij Maaskant Shipyards in Stellendam loopt de orderportefeuille vol. Voor Rense en Johannes de Boer uit Urk bouwt deze werf een nieuwe twinrigger/flyshooter, de LT-60 Meindert Senior. Het schip wordt uitgerust met een ABC hoofdmotor. Met een lengte van 31 meter en een breedte van 9 meter is het een iets kleinere versie van de UK-205 Spes Nova, die Maaskant in aanbouw heeft voor Ekofish op Urk, waarin sinds kort Rederij W. van der Zwan & Zonen uit Scheveningen participeert.





Turma Nova

Voor de combinatie Ekofish/Van der Zwan gaat Maaskant nog een nieuwe twinrigger/flyshooter bouwen, de Turma Nova. Dit schip wordt identiek aan de UK-205, die in februari in Polen te water wordt gelaten en in Stellendam zal worden afgebouwd. Hoewel het visserijnummer nog niet officieel bekend is, zal de nieuwbouwer in elk geval de bijna 45 meter lange PD-147 Enterprise uit 1994 gaan vervangen.

Zowel de UK-205 als de Turma Nova krijgt een dieselelektrische voortstuwing. Ook de 42 meter lange twinrigger PD-43 Annegina uit 1984 van Ekofish/Van der Zwan staat op de nominatie om op termijn te worden vervangen door nieuwbouw. Hoekman Shipbuilding die, in samenwerking met Padmos op Urk de MDV-2 en UK-225 gaat afbouwen, zal voor Albert Romkes uit Urk een nieuwe UK-24 Zuiderkruis bouwen. Met de bouw van het casco van deze 27,75 meter lange twinrigger wordt dit voorjaar in Polen begonnen. De afbouw gebeurt op Urk, waarna medio zomer 2020 de oplevering volgt.





Buitenland

Ook buitenlandse scheepswerven zijn voor Nederlandse reders aan het werk. De Spaanse scheepswerf Nodosa , die voor de Osprey Group van de familie De Boer uit Urk recent de Engels gevlagde twinriggers/flyshooters LH-356 Henk Senior en H-144 Jannetje Cornelis bouwde, zal nog dit jaar de twinrigger FD-157 opleveren. Ook Urker Henk de Boer heeft Nodosa opdracht gegeven voor een nieuwe kotter. Machinefabriek Luyt in Den Oever heeft een aantal vissersschepen voor buitenlandse opdrachtgevers in opdracht. Voor rederij Waterdance Ltd. bouwt het de 15 meter lange crabber E-1 Nichola of Ladram en de ruim 35 meter lange boomkorkotter BM-100 Georgina of Ladram.

Voor de Ierse rederij O.F. Fishing Ltd. is eveneens een nieuwe kotter in aanbouw. Deze 26 meter lange boomkorkotter komt in de vaart als WD-3 Tilly.





Garnalenkotters

Nederlandse werven zullen op korte termijn nog een aantal nieuwe garnalenkotters opleveren met een goede kans op vervolgopdrachten. Al met al zijn momenteel circa 20 kotters in aanbouw, waar Nederlandse reders en/of Nederlandse scheepswerven bij zijn betrokken. De meeste komen dit of volgend jaar in de vaart. En naar verluidt zit er nog het nodige in de pijplijn, gestimuleerd door gunstige vooruitzichten in de visserij, de Brexit, windmolenparken en aanlandplicht ten spijt.