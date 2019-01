Schuttevaer Premium Ruimte voor uitbreiding Belgische vissersvloot Facebook

De omvang van de Belgische vissersvloot heeft eind vorig jaar een dieptepunt bereikt met slechts 62 actieve vaartuigen. Maar het tij lijkt te keren nu een aantal vrijgekomen licenties zal worden benut, waardoor ruimte ontstaat voor een kleine vlootuitbreiding. Nieuw is dat de Vlaamse Visserij Coöperatie een rederij heeft opgericht en een boomkorkotter exploiteert. Meer aankopen zullen wellicht volgen.

1 / 1 De boomkorkotter O-51 is nu eigendom van de Vlaamse Visserij Coöperatie, die plannen heeft voor verdere vlootuitbreiding. (Foto Bram Pronk) De boomkorkotter O-51 is nu eigendom van de Vlaamse Visserij Coöperatie, die plannen heeft voor verdere vlootuitbreiding. (Foto Bram Pronk)

Vlaamse Visserij Coöperatie exploiteert boomkorkotter

Familiebedrijven hebben het moeilijk

Van de 62 vissersschepen in de Belgische vloot vallen 31 schepen onder het groot vlootsegment en evenzoveel vaartuigen onder het klein vlootsegment. Van alle actieve vissersvaartuigen beoefenen 41 kotters uitsluitend de boomkorvisserij en vier de traditionele bordenvisserij. Tien vaartuigen vissen met de borden vanuit de gieken op Noordzeekreeftjes. Ook zijn twee staandwantvissers actief, de vanuit Nieuwpoort opererende N-93 Aalscholver en de 11,95 meter lange Z-85 Alexis II. Eén vaartuig is uitsluitend uitgerust voor de flyshoot-visserij en een ander is gericht op de visserij op sint-jacobsschelpen. Een tweede schelpenvisser, de bijna 38 meter lange B-462 Flowing Stream uit Blankenberge, krijgt een Engelse visserij-registratie en ligt daartoe al enige tijd in het Engelse Hull. Overigens was deze kotter, die in 2000 als boomkorkotter B-462 Vidar werd gebouwd, al enige jaren eigendom van het in het Schotse Peterhead gevestigde MacDuff Shellfish (Scotland) Ltd., die voor de exploitatie MacDuff Rederij BVBA in Knokke-Heist had opgericht.

Drie kotters tenslotte, de Z-296 Mooie Meid, Z-115 Antje de Vries en Z-35 Ora et Labora, alle drie van Nederlandse reders, beoefenen meerdere vistechnieken, waaronder twinriggen en flyshooten.





Familiebedrijven

Meer nog dan in Nederland staan de familiebedrijven onder druk. Gebrek aan opvolging en bemanningsproblemen spelen een overheersende rol in de Belgische visserij, waardoor grote investeringen in de verouderde vissersvloot uitblijven. In 2001 kwamen de laatste drie grote (boomkor)kotters in de vaart, de Z-483, Z-60 en de O-231, de laatste twee van Nederlandse makelij. In de jaren daarna volgden nog een tweetal in Nederland gebouwde Eurokotters en de kleine bordenvisser Z-700. Vooral Nederlandse reders springen in het gat. Zij zien wel mogelijkheden voor exploitatie van vissersschepen onder buitenlandse vlag. Intussen is bijna de helft van alle Belgische vissersvaartuigen in handen van Nederlandse reders, de moderne Eurokottervloot bijna in z’n geheel. Echter ook een aantal Spaanse investeerders is actief in de Belgische visserij.





Licenties

De omvang van de Belgische vissersvloot lijkt zich te stabiliseren. Er hangt een aantal licenties boven de markt, die zelfs kunnen leiden tot een beperkte uitbreiding van de vloot. Twee licenties zijn afkomstig van de vorig jaar verongelukte Eurokotter O-13 Morgenster en de boomkorkotter Z-19 Sonja. Ook de licentie van de verkochte B-462 Flowing Stream blijft in België. De licentie van de vorig jaar verkochte B-518 Drakkar is intussen benut. De B-518 werd verkocht aan de Nederlandse onderneming Van der Lee Seafish op Urk, die het schip in de vaart bracht als UK-136 Drakkar. De licentie van de B-518 kwam in handen van de familie Kramer uit Urk. Deze zet de licentie over op de in Denemarken aangekochte L-654 Pia Glanz, een 27,50 meter lange twinrigger, in 2011 gebouwd als HG-95 Calima Luanda. Kramer zal dit schip dit voorjaar in de vaart brengen als Z-300 Sola Gratia. Daartoe is de Belgische vennootschap BVBA De Samenwerking opgericht. Met de Z-300 zal Kramer zowel de twinrigvisserij als de flyshootvisserij gaan beoefenen.





Opvolging

Volgens de Belgische Rederscentrale in Oostende is er in België wel degelijk belangstelling om te investeren in de lokale vissersvloot, ook in nieuwbouw. Contacten met Nederlandse scheepswerven zijn er, maar de traditionele familiebedrijven zijn terughoudend. Ze hebben het lastig, omdat opvolging binnen de familie niet (meer) vanzelfsprekend is. Steeds minder jongeren melden zich aan voor een baan in de visserij. In Nederland speelt dit in mindere mate. Grote kapitaalkrachtige bedrijven in Nederland zien wel mogelijkheden te investeren in kotters en deze met succes te exploiteren, een fenomeen dat in België met meer dan normale belangstelling wordt gevolgd.

Met de overname van de O-51 Stormvogel door de Vlaamse Visserij Coöperatie lijkt een eerste stap gezet in de schaalvergroting van de Belgische visserijbedrijven.





Coöperatie

VVC Equipment (Vlaamse Visserij Coöperatie) werd ruim 20 jaar geleden opgericht om met gezamenlijke inkoop betere prijzen te kunnen bedingen. De coöperatie heeft haar hoofdzetel in Zeebrugge aan de Kotterstraat en een kleinere vestiging in Oostende. Ongeveer 95% van de vissers is lid van VVC Equipment. In 1996, bij de oprichting, was de omvang van de Belgische vissersvloot met 150 eenheden nog aanzienlijk groter. Sindsdien is het door saneringsmaatregelen en een regen aan faillissementen bergafwaarts gegaan. Reden ook voor de coöperatie om de bakens te verzetten. Men is zich ook gaan richten op afnemers in de bouw, de offshore en de industrie. Een rederij is sinds een half jaar de nieuwe loot aan de stam van VVC-Equipment. De O-51 Stormvogel uit 1983 werd overgenomen van BVBA Versluys-Decuypere in Oostende. Ze is met een lengte van 30,58 meter en een vermogen van 1335 pk een middenslagkotter.

Volgens voorzitter Benoit Beernaert van VVC Equipment, is de rederij mede geïnitieerd als antwoord op de toenemende invloed van met name Nederlandse reders. Ook gezien de succesvolle schaalvergroting van rederijbedrijven in Nederland. De O-51 wordt binnenkort gemoderniseerd. En volgens Beernaert blijft het hier niet bij. ‘Vier of vijf kotters behoren zeker tot de mogelijkheden, maar dan moet de mentaliteit onder Belgische vissers wel veranderen.’