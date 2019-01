De visafslag in het Deense Hanstholm kan al jaren bogen op aanlandingen van buitenlandse vaartuigen. Duitse, Zweedse, Noorse, Franse en Britse trawlers voeren vrijwel wekelijks partijen rondvis aan die voor goede prijzen van de hand gaan.

Met een gemiddelde jaaromzet van ruim 67 miljoen euro is Hanstholm de grootste afslag in Denemarken. Een zestal Duitse rondvistrawlers maakt reizen van vijf tot tien dagen waarna de vangsten in Hanstholm worden aangeboden. Voorts behoren twee fikse trawlers uit Hull en een handvol trawlers uit het Franse Boulogne sur Mer tot de vaste aanvoerders van deze visafslag. In de zomer krijgt de Deense haven ook regelmatig bezoek van Noorse vissersschepen. Dat zijn doorgaans kleinere vaartuigen die de twinrigvisserij, de beugvisserij of de staandwantvisserij uitoefenen.