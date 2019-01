Valse beschuldigingen van pulsvissen in Doggersbankgebied





De luidruchtige Franse NGO Bloom beweert dat met de pulsvisserij op grote schaal elektrocutie van vis en andere bodemdieren plaatsheeft. Bovendien zegt Bloom bewijzen te hebben dat Nederlandse kotters in het Doggersbankgebied met de puls hebben gevist, wat streng verboden is. Bloom plaatst deze ‘uiterst belangrijke’ informatie op haar FaceBook-pagina en Twitter en daarna gaat het viraal. De in Londen gevestigde Britse milieuorganisatie Blue Marine Foundation gooit er nog een schepje bovenop en hekelt de houding van de Nederlandse kottervissers. Vervolgens verschijnen er reacties in onder meer The Times en het toonaangevende vakblad Fishing News , waar sectorvertegenwoordigers geen blad voor de mond nemen.





Overbevissing

In een interview in The Times laat directeur Richard Stansfield van platvisfabriek Flatfish Ltd in Grimsby zich uit over de ‘powerful’ Nederlandse boomkorvloot van 385 eenheden. Hij heeft er geen goed woord voor over. In Engeland zijn ze ervan overtuigd dat de pulstechniek tot overbevissing en destructie van de zeebodem leidt. Stansfield komt weliswaar uit de vissector, maar heeft toch een verkeerd beeld van de omvang van de Nederlandse kottervloot. Laat staan dat hij, net als andere tegenstanders en sceptici, bewijzen heeft dat vis wordt geëlektrocuteerd. In totaal heeft Nederland 84 pulsvergunningen, daaronder bevinden zich Eurokotters en garnalenkotters. De vloot grote kotters bestaat uit circa 74 eenheden. Dat aantal is aanzienlijk minder dan wat de visgroothandelaar uit Grimsby in zijn commentaar meldt.





Meer bemoeienis

Intussen neemt de bemoeienis toe en al die onzinverhalen gaan een eigen leven leiden. In sommige berichtgevingen verschijnt een foto van de pulskotter SCH-63 van Jaczon, alsof daarmee het bewijs is geleverd. Een woordvoerder van Blue Marine Foundation bestudeert het ICES-rapport (WGELECTRA, april 2018) over de pulsvisserij, waar op kaartjes is te zien dat pulskotters op de Doggersbank hebben gevist. Het betreft een gearceerd gebied waar Nederlandse kotters met een pulsvergunning weliswaar hebben gevist, maar met een ander vistuig. De SCH-63 vist ‘s zomers namelijk met de twinrig. Zo zijn er nog meer kotters met pulsvergunning die ‘s zomers twinriggen of met de boomkor vissen, zoals de KW-34, KW-36, UK-1, UK-2 en de UK-172. Niet om tong, maar om schol te vangen





Onmogelijke opgave

Hoewel de Nederlandse kottervissers hopen op een doorstart, ziet het er somber uit. Bloom is meester in het manipuleren en verspreiden van ‘fake’-berichten via sociale media en schroomt niet andere organisaties te betrekken bij de strijd tegen de Nederlandse pulsvisserij. Als zelfs vertegenwoordigers uit de vissector, in dit geval de Britse, zich laten meeslepen door de beweringen van Bloom en een redelijk gerenommeerde milieubeschermingsorganisatie als Blue Marine Foundation vindt dat er overtredingen zijn begaan, dan wordt het moeilijk voor de Europese Commissie en de Ministerraad om het hoofd koel te houden. De Nederlandse visserijorganisaties staan welhaast voor een onmogelijke opgave.





Veeg uit de pan