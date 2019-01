Schuttevaer Premium Duits/Nederlandse fabriekstrawler opgebracht door Schotse autoriteiten Facebook

LERWICK [update] 17 januari 2019, 16:00

De onder Duitse vlag varende fabriekstrawler Helen Mary, eigendom van een dochterbedrijf van visrederij Parlevliet en Van der Plas, is maandag 14 januari opgebracht door het patrouillevaartuig Jura van het Schotse Fisheries Protection Agency.

Britse media melden dat de 117 meter lange Helen Mary werd aangehouden toen het schip ten westen van de Shetlandeilanden bij de visgronden van het eiland Foula aan het vissen was. Het schip werd gesommeerd mee te gaan naar de haven van Lerwick, de hoofdstad van de Shetlands.





De bemanning mocht op de rede van de haven nog wel de laatste vis verwerken, schrijft de website Shetland News

Een woordvoerder van de Schotse regering bevestigt tegenover Weekblad Schuttevaer dat op dit moment onderzoek wordt gedaan naar de Helen Mary. Wat de precieze reden is van de aanhouding van het schip wil hij niet zeggen. Het korte commentaar luidt: 'Marine Scotland doet onderzoek naar mogelijk overtreding van regels voor de visserij in de wateren bij Schotland. Het zou ongepast zijn hier verder op in te gaan.'

De Helen Mary staat geregistreerd in Rostock en is eigendom van het Duitse Oderbank Hochseefischerei GmbH in Sassnitz, een dochteronderneming van Parlevliet en Van der Plas. Het schip ligt op dit moment (donderdag) afgemeerd aan de Holmsgarth pier in de haven van Lerwick en wordt bewaakt door het patrouilleschip Jura dat er vlak achter ligt.

Of de actie iets te maken heeft met de Brexitperikelen is niet duidelijk. De Schotse vissers zijn groot voorstander van bescherming van hun viswateren. Onder hen zijn dan ook velen die afscheid willen nemen van het EU-lidmaatschap. Bij Parlevliet en Van der Plas was men donderdagmiddag te druk bezig voor het geven van commentaar. ( BO