De houten Deense kotter RI-524 James Robert maakte vrijdag 11 januari onder slechte weersomstandigheden water, waardoor ze dreigde te zinken. De bemanning zond een noodsignaal uit dat werd opgepikt door de kustwacht. Een reddingshelikopter nam de vijfkoppige bemanning aan boord.

De twee waren nog maar net aan boord toen er brand uitbrak in de machinekamer. Die ging met een hevige rookontwikkeling gepaard. De twee opvarenden moesten ijlings door een MOB-boot van de Esvagt Carina van boord worden gehaald. Vervolgens werden zij met een helikopter naar het ziekenhuis van Esbjerg gebracht, waar zij ter observatie werden opgenomen met rookvergiftigingsverschijnselen.

Inmiddels dreef te kotter doelloos rond in de Noordzee. Het schip liep uiteindelijk vast op het strand van Fanø, nabij Esbjerg. Bergers gingen ter plekke om te bezien hoe het deels uitgebrande schip zo spoedig mogelijk van het strand kan worden verwijderd. De RI-524 was in Nederland geen onbekende. Toen nog onder de naam Ingrid Frich loste het schip tot voor enkele jaren geleden regelmatig zijn vangst in IJmuiden en Lauwersoog. ( BP