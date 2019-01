Locatiemanager Wim Harteveld van de Scheveningse visafslag en zijn team kunnen terugkijken op een goed jaar met een omzet van iets meer dan 38 miljoen euro, twee miljoen meer dan in 2017.

De aanvoerders zorgden voor 9000 ton vis. ‘Dat wijkt niet veel af van wat we vorig jaar te verwerken kregen, maar dit jaar hebben we meer tong en minder schol gezien’, verklaart Harteveld. Vanaf half november zag Scheveningen de omzet omhoog schieten dankzij de aanvoer van inktvis, die gemiddeld 8 euro per kilo deed, maar in de laatste week van december zelfs 10 euro per kilo. Harteveld: ‘Dat zet zoden aan de dijk. En ook de rode poon met 3 tot 3,50 euro per kilo leverde een bijdrage aan het opschroeven van de omzet.’

De visafslag zag recentelijk ook een nieuwkomer. Sinds de Eurokotter ARM-33 eigendom is van rederij Jaczon, wordt de vangst in Scheveningen verkocht. Tot de beste aanvoerders in Scheveningen behoren de SL-9, SCH-135, ARM-20, ARM-22 en de TX-68. Vanwege de uitstekende vangsten van inktvis in Het Kanaal maken sommige flyshooters de laatste weken echte klappers. Besommingen van meer dan 60.000 euro per schip na een weekreisje waren geen uitzondering. In de week vóór de kerstdagen noteerde de afslag een topomzet van meer dan een miljoen. Na een reis van ongeveer 10 dagen wist een flyshooter in diezelfde week een besomming te noteren van ruim € 250.000. (WdH)