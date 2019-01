Schuttevaer Premium Ook P&P in boomkorvisserij Facebook

Valkenburg 12 januari 2019, 08:00

Parlevliet en Van der Plas (P&P) uit Valkenburg heeft een controlerend belang genomen in de Dadas Groep op Urk en stapt daarmee als laatste grote trawlerrederij in de visserij op platvis.

1 / 1 De UK-297 Lotte Rosalie komt binnenkort als vierde kotter in de vaart voor Dadas. (Foto Bram Pronk) De UK-297 Lotte Rosalie komt binnenkort als vierde kotter in de vaart voor Dadas. (Foto Bram Pronk)

Trawlerrederij neemt Dadas op Urk over

Na de Jaczon/Vrolijk Group uit Scheveningen/IJmuiden en Rederij W. van der Zwan uit Scheveningen heeft nu ook één van de grootste visserijbedrijven ter wereld, Parlevliet & Van der Plas uit Valkenburg, zijn activiteiten uitgebreid met platvisvisserij op de Noordzee. Daartoe heeft P&P de onderneming Dutch Flatfish BV opgericht, statutair gevestigd in Valkenburg en een meerderheidsbelang verworven in Dadas op Urk. Dadas is een platvisverwerkend bedrijf van drie van oorsprong Turkse broers die in 2015 hun basis verlegden naar de primaire visserij met kotters. Daartoe gingen de drie broers Alan in zee met de broers Jan en Willem de Boer op Urk.





Vier kotters

Sindsdien hebben Alan en De Boer drie kotters in de actieve visserij, de UK-56 Johanna Maria, de UK-57 Hermina en de UK-456 Marie-José. Nu de business door P&P is overgenomen wordt een vierde grote kotter, de UK-297 Lotte Rosalie, versneld visklaar gemaakt bij Maaskant Shipyards in Stellendam. In februari moet die klus geklaard zijn, waarna de kotter vooral worden ingezet in de scholvisserij.

De vloot telt dan dus vier ruim 40 meter lange en 2000 pk sterke kotters uit de jaren ‘80. Een vijfde schip, de bijna 29 meter lange en 860 pk sterke UK-157 Jan de Wit, ligt al jaren opgelegd in de haven van Urk. De bestemming van deze kotter uit 1987 is ongewis.

De kotters van Dadas vissen het grootste deel van het jaar op schol in noordelijke wateren en opereren vanuit Deense havens, vooral Thyborøn. De vis gaat op transport naar Nederland, de schol naar Urk en de bijvangst meestal naar IJmuiden, waar deze op de plaatselijke visveiling wordt aangeboden.





Rederijen

Parlevliet & Van der Plas is de laatste grote (vries)trawlerrederij die de actieve visserij met Noordzeekotters gaat beoefenen. De Jaczon/Vrolijk Group en Rederij W. van der Zwan & Zn. gingen P&P voor. Deze ondernemingen roeren zich inmiddels sterk op de markt voor Noordzeekotters en steken de traditionele familiebedrijven in de kottervisserij naar de kroon. Van der Zwan doet dat via haar belang in Quotter BV, een snel groeiend visserijbedrijf dat zeven Nederlands gevlagde pulskotters, boomkorkotters, twinriggers en flyshooters exploiteert. Onlangs kwamen daar nog twee Engels gevlagde kotters bij dankzij de overname van de Ekofish Group op Urk. En dit jaar volgt nog de nieuw te bouwen twinrigger/flyshooter UK-205.

De Jaczon/Vrolijk Group heeft op zijn beurt een vloot van 14 kotters. Het betreft grote pulskotters, twinriggers, flyshooters en Eurokotters onder Nederlandse, Franse, Engelse en Belgische vlag. Recent nam Jaczon/Vrolijk de Eurokotter ARM-33 Tempus Fugit over van Visserijbedrijf Van Belzen uit Arnemuiden.

Aan de expansiedrift van deze grote rederijen lijkt overigens nog geen einde te komen. Naar verluidt zijn alle partijen actief op de markt om hun vlootbestand verder uit te breiden.