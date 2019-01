Schuttevaer Premium Veel kabeljauw en schelvis ten westen van Groenland Facebook

REYKJAVIK 8 januari 2019, 16:00

Kabeljauw en schelvis hebben het moeilijk gehad in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan, maar ze lijken nu weer helemaal terug te zijn. Rondom IJsland is het in de zomer soms dringen geblazen. ‘s Winters trekt een deel van de internationale rondvisvloot naar de vangstgebieden ten westen van Groenland.