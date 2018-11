Schuttevaer Premium MAIB waarschuwt voor gevaar in zoutwatertanks Facebook

Twitter

LONDEN 6 november 2018, 08:00

De Britse maritieme onderzoeksraad MAIB heeft een urgente waarschuwing laten uitgaan in verband met een dodelijk ongeval op een Brits visserschip. Daar kwam in augustus een bemanningslid om het leven in een gekoelde zoutwatertank. De MAIB adviseert reders de procedures voor het werken in gekoelde zoutwatertanks (RSW-tanks) aan te scherpen.