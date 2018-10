Schuttevaer Premium Visaanvoer dit jaar iets boven de 490 miljoen kilo van 2017 Facebook

DEN HAAG 31 oktober 2018, 13:00

Ruim 490 miljoen kilo, dat is de hoeveelheid vis en Noordzeegarnalen die vorig jaar is aangevoerd in Nederlandse havens. Bijna een kwart meer dan in 2016. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit jaar zal de aanvoer naar verwachting nog iets hoger uitkomen.