DEN HAAG 13 oktober 2018, 19:00

De Nederlandse pulsvisserij moet er rekening mee houden dat de uitkomst in Brussel over de toekomst van de pulsvisserij sterk zal afwijken van wat Nederland wenselijk vindt. Concreet is minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog niet, maar ze waarschuwt de pulsvissers dat de onderhandelingen in Brussel moeizaam verlopen.