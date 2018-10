Schuttevaer Premium Vrieshuizen vol garnalen Facebook

Twitter

Email Stellendam 8 oktober 2018, 13:00

Het garnalenseizoen is vroeg begonnen. Vissers uit noord en zuid maken melding van massale vangsten. De handel kan die enorme hoeveelheden nauwelijks verwerken, met vrieshuizen vol (kleine) garnalen als gevolg. De prijs is in een paar weken tijd gekelderd. Een crisis in de garnalenhandel ligt op de loer.