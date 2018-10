Schuttevaer Premium Vangsttechnieken in ontwikkeling Facebook

Den Haag 2 oktober 2018, 17:00

De Nederlandse Noordzeevisserij is in economische termen een kleine sector, maar wel uitermate effectief en innovatief als het gaat om visvangst en duurzaamheid. Nederland heeft ook niet de grootste vissersvloot van Europa, maar wel één van de modernste en meest efficiënte. De ontwikkelingen staan niet stil en leiden tot nieuwe innovaties die toepasbaar zijn in verschillende typen visserijen.