DEN HAAG 1 oktober 2018, 09:00

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt in haar tweejaarlijkse rapportage naar aanleiding van ongevallen op zee, dat onervarenheid en zelfoverschatting aan boord belangrijke risicofactoren zijn. In de dagelijkse praktijk worden de nodige veiligheidsmaatregelen niet altijd even nauw genomen.