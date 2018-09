Schuttevaer Premium Lauwersoog vestigt hoop op gebaggerd Westgat Facebook

Twitter

Email Lauwersoog 29 september 2018, 08:00

Het Westgat, de kortste route van de Noordzee naar de haven van Lauwersoog, is sinds medio juli weer op diepte. Daardoor kunnen ook de grotere viskotters de haven van Lauwersoog weer veilig bereiken. Of de vaargeul niet opnieuw dichtslibt is de vraag. Er is eenmalig gebaggerd, zo heeft het Rijk bepaald, want het Westgat is onderdeel van de Waddenzee, dat als enig natuurgebied in Nederland op de Unesco Werelderfgoedlijst staat.