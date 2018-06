Schuttevaer Premium Scandinavische Nieuwe onder Hollands toezicht Facebook

Twitter

Egersund 21 juni 2018, 07:00

Heel Nederland heeft er direct weet van, de nieuwe haring is binnen. Tienduizenden gingen er al over de toonbank. De marketing voor nieuwe haring doet zijn werk traditioneel goed, dat Hollandse Nieuwe in feite Noorse Nieuwe is, daar kraait geen haan naar.