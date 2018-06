Schuttevaer Premium Kleine vissers protesteren, minister vecht voor pulsvisserij Facebook

IJMUIDEN 18 juni 2018

Een tiental kleine vissersschepen lag maandagochtend 18 juni aan de kade in IJmuiden om te protesteren tegen de pulsvisserij van de grote kotters. In Luxemburg probeerde de Nederlandse visserijminister Carola Schouten tegelijk het dreigend verbod op pulsvisserij af te wenden in de vergadering van Europese visserijministers.