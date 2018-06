Schuttevaer Premium Maaskant legt laatste hand aan UK-131 voor Dadas Facebook

STELLENDAM 8 juni 2018, 09:00

De toekomstige UK-131 Lotte Rosalie is onlangs aangekomen in Stellendam, waar Maaskant Shipyards de kotter in opdracht van Visgroothandel Dadas onder Nederlandse vlag zal brengen. Met de UK-131 neemt Dadas uit Urk de vierde grote Noordzeekotter in bedrijf. Een verdere vlootuitbreiding ligt in het verschiet.