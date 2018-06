Schuttevaer Premium Vissers slaan alarm op de Dam Facebook

Demonstrerende vissers en hun gezinnen in het centrum van Amsterdam. Dat is zelden vertoond. Maar de actiegroep van Noordzeevissers Eendracht Maakt Kracht (EMK) kreeg het zaterdag 2 juni voor elkaar. Om duidelijk te maken dat de vissers in hun bestaan worden bedreigd.