De Britse onderzoeksraad voor maritieme veiligheid MAIB waarschuwt dat alcohol een belangrijk gevaar is in de visserij. De MAIB telde in het Verenigd Koninkrijk de laatste 24 jaar 11 dodelijke ongevallen met vissers die in een haven aan of van boord gingen. In negen daarvan speelde alcohol een belangrijke rol, zegt de raad.

1 / 1 De ruimte tussen de Constant Friend en Silver Harvester waar Jory tussen viel. (Foto MAIB) De ruimte tussen de Constant Friend en Silver Harvester waar Jory tussen viel. (Foto MAIB)

MAIB doet onderzoek naar verdrinkingsgevallen

Klauterend over reling in beschonken toestand

Door Bart Oosterveld

De MAIB doet de waarschuwing naar aanleiding van de verdrinking van een Filipijns bemanningslid van de hektrawler Constant Friend in de haven van Kilkeel, Noord-Ierland, vorig jaar september. Na een avondje stappen probeerde de 50-jarige man aan boord te komen. Zijn schip lag langszij van een ander schip, zodat hij over twee relingen moest klimmen. Dat mislukte, waardoor hij tussen de twee schepen viel.

Het ongeval gebeurde op de avond van 23 september 2017, even voor middernacht. Eerder op de avond was Jory Lacuesta met twee andere bemanningsleden naar de wal gegaan. Ze liepen naar de British Legion Club aan de overkant van de haven. Daar kwamen ze rond 21:00 uur aan. De drie bleven er 1,5 uur en dronken elk drie grote whisky's. Twee van de mannen besloten daarop terug naar de boot te gaan. Jory bleef nog even.

Zwalkend

Terug op de Constant Friend ging een van de twee mannen naar bed. De andere zat in de stuurhut en belde met zijn vrouw, terwijl hij op zijn collega wachtte. Jory werd gezien op een beveiligingscamera terwijl hij zwalkend over de kade liep. Rond 23:35 uur sprak hij nog even met mensen in een taxi, net voordat hij bij de gebouwen van de vismarkt was. Hij liep naar de kant en klom op de Silver Harvester, het schip waaraan het zijne was afgemeerd.

Zijn collega in de stuurhut zag hem aan boord klimmen, maar verloor Jory uit het oog toen hij bij de reling aan de andere kant was. Daarna hoorde hij geluid en realiseerde zich dat Jory tussen de schepen was gevallen. Onmiddellijk riep hij de andere bemanningsleden, pakte een zaklamp en begon met zoeken. Binnen een paar minuten werd de drenkeling gevonden.

Intussen was ook de bemanning van de RNLI reddingboot en medisch personeel gewaarschuwd. Met een defibrilator van de havendienst werd geprobeerd het hart van het slachtoffer weer op gang te krijgen. Met een ambulance werd Jory vervolgens naar de intensive care van een ziekenhuis in de buurt vervoerd. Daar overleed hij vier dagen later.

De val tussen de twee schepen en de verdrinking die daarop volgde is volgens de onderzoekers ten dele te wijten slechte bereikbaarheid van het schip, waarbij over relingen moest worden geklauterd. Beter was geweest als hij via een opening gelijkvloers had kunnen overstappen, zeggen de onderzoekers. Maar ze zeggen erbij dat zo'n voorziening niet verplicht is.

Veel drank

Verder speelde mee dat de schepen behoorlijk bewogen door de deining in de haven. Het waaide die avond zelf niet bijzonder. Het onrustige water in de haven was het gevolg van een harde wind uit het zuiden eerder die dag. De schepen waren nat en misschien wel glad, omdat het eerder op de avond had geregend. De temperatuur van het zeewater was 13 graden.

Over de oorzaak van de val zegt het MAIB-rapport dat Jory vele malen eerder op deze manier aan boord van de Constant Friend was geklommen, maar dat een combinatie van ongunstige omstandigheden en de hoeveelheid alcohol in zijn bloed de waarschijnlijke oorzaak zijn voor de val. Een bloedproef in het ziekenhuis wees uit dat hij veel had gedronken: het gemeten promillage was 2,91 promille, bijna zes keer zoveel als in het verkeer in Nederland nog wordt toegelaten.

De onderzoekers geven de scheepseigenaren ter overweging een opening in de reling te laten maken, waardoor veiliger overstappen mogelijk wordt. Het gaat om een advies, geen verplichting. Een tweede advies is het aanstellen van een van de bemanningsleden als wacht en hulp bij het aan boord klimmen van zijn collega's.