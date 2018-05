Schuttevaer Premium Er zit politieke beweging in aanlandplicht Facebook

Aan de vooravond van de grote vissersdemonstratie op zaterdag 2 juni in Amsterdam lijkt er enige politieke beweging te komen in de gewraakte aanlandplicht voor jonge schol vanaf 2019. De landen met visrechten op de Noordzee bepleiten uitstel.

Volgens de Volkskrant willen Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië meer onderzoek naar alternatieven. De aanlandplicht moet de visserij dwingen selectiever te vissen. Idee is dat dit ook kan met permanent cameratoezicht aan boord. Ook is meer onderzoek nodig naar netten die schol en tong beter van elkaar kunnen scheiden.

De Europese Commissie moet over uitstel beslissen, maar is daar volgens Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie/SGP) niet gemakkelijk toe te over te halen. Er is al een keer uitstel verleend. ‘De aanlandplicht is een van de hoekstenen van het Europese visserijbeleid', zegt hij in de Volkskrant. ‘In de Europese Commissie kan dat nog een probleem worden.'

Actie

De actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) verwacht zaterdag honderden vissers uit Nederland en België in Amsterdam. Zij protesteren niet alleen tegen de aanlandplicht, maar ook tegen de aanleg van grote windmolenparken op zee. ‘Beide zijn catastrofaal voor de vloot', zegt Job Schot van de 125 kotters tellende actiegroep. De vissers verzorgen een vlootschouw op het IJ (11 uur), bieden een petitie aan trekken vanaf 12 uur in een protestmars naar de Dam. Schot: ‘Als er niets verandert, verdwijnt de vissersvloot. Duizenden vissers, toeleveranciers en visverwerkers gaan dan aan de bedelstaf. Visverkopers merken het ook. Voor consumenten wordt verse zeevis onbetaalbaar, terwijl de visbestanden al jaren top zijn.' (PN)