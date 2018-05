Schuttevaer Premium Kotter ingevlagd en omgenummerd Facebook

STELLENDAM 11 mei 2018, 12:00

De Engelse vlagkotter H-357 Good Hope is onlangs bij Maaskant Shipyards in Stellendam ingevlagd en omgenummerd in UK-160 Riemda. De bijna 33 meter lange UK-160 werd in 2007 door Astilleros Armon Burela in Vigo opgeleverd als 3aCO-2-2-07 Nuevo Medusa voor Spaanse opdrachtgevers.