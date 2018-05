Schuttevaer Premium Uitverkoop Belgische vissersvloot gaat door Facebook

Twitter

Oostende 5 mei 2018, 08:00

De Belgische boomkorkotter Z-596 De Zwerver van BVBA Deo Volente uit Oostende is in Nederlandse handen gekomen. Het 37,09 meter lange schip uit 1988 blijft onder Belgische vlag. De Z-596 is de zoveelste Belgische viskotter die een Nederlandse eigenaar krijgt.