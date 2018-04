Schuttevaer Premium Kottervloot breidt langzaam uit Facebook

DEN HAAG 25 april 2018, 11:00

De Nederlandse kottervloot heeft in 2017 305 miljoen euro omgezet en een nettoresultaat van 73 miljoen euro behaald. Dat is 10% minder dan in 2016, maar toch een bijzonder goed resultaat. Lagere kosten en hogere opbrengsten stimuleerden sommige kottereigenaren te investeren in hun bedrijf. Bedreigingen zijn er ook, zo bleek tijdens de presentatie van Visserij in Cijfers door Wageningen Economic Research in Den Haag.