ZWOLLE 1 februari 2018, 10:00

Drie bedrijven uit Zeeland hebben volgens het Openbaar Ministerie in 2014 zonder vergunning schelpen gewonnen in de Waddenzee en Noordzee. Het onderzoek in de strafzaak loopt nog, mede omdat de verdachte bedrijven een andere advocaat in de arm hebben genomen.